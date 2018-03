Lacuna Coil apresenta "Dark Adrenaline" em São Paulo

Costábile Salzano Jr. – especial para o Combate Rock

A banda italiana Lacuna Coil está de volta ao Brasil. Desta vez, o grupo liderado pela belíssima vocalista Cristina Scabbia traz na bagagem todas as fortes emoções contidas em “Dark Adrenaline”, mais novo registro fonográfico do grupo.

Desde o estrondoso sucesso do álbum “Comalies”, os italianos vem conquistando cada vez mais territórios, inclusive o tão temido mercado norte-americano. Sempre apresentando discos com enorme qualidade, Cristina Scabbia (vocal), Andrea Ferro (vocal), Cristiano Migliore (guitarra), Marco Biazzi (guitarra), Marco Coti Zelati (baixo) e Cristiano Mozzati (bateria) evidenciam neste trabalho o que desde o começo da carreira do Lacuna Coil estava previsto: a tendência pop, moderna e cada vez mais nervosa.

“Dark Adrenaline” é pesado, com melodias marcantes e com um apelo bem comercial. Para os fãs que acompanham a banda desde os primeiros passos, sabem que esta é a evolução natural que o Lacuna Coil tomaria ao longo dos anos. Apesar disso, este disco não é de tão fácil de assimilação logo na primeira audição. É preciso escutar bem atentamente para entender a nova estratégia adotada, mas devido as letras grudentas logo os fãs se entregam às músicas cada vez mais cheias de feeling.

Os destaques ficam para “Trip of Darkness”, “Kill the Light”, “Upside Down” e “I Don’t Believe In Tomorow”, “End Of Time”, “My Spirit” e a esplendida cover “Losing My Religion”, do R.E.M., que sem sombra de dúvida mostra o nível de ousadia e de talento, que os italianos tiveram para mexer em toda estrutura de uma música clássica.

Em “Dark Adrenaline” o Lacuna Coil evidencia porquê é um dos grupos que vem conquistando grande sucesso dentro do concorrido cenário do Rock/Metal Mundial.

Para esta única performance no Brasil, a banda promete uma exibição inesqueciel e repleta dos seus clássicos. O show acontece neste sábado (31/03), na A Seringueira, em São Paulo. Também participam da festa de 20 anos da Liberation Music Company as bandas Lamb of God e Hatebreed.

Horários das apresentações em São Paulo, no dia 31/03:

Lacuna Coil: 19h | Hatebreed: 20h30 | Lamb of God: 22h

Local: A Seringueira – Av. Francisco Matarazzo,694 – próximo ao Metrô Barra Funda em frente ao Parque da Água Branca.

Infos Tel: (11) 3868-9600 – www.aseringueira.com.br

Ingressos (à venda desde 14/12):

R$75 (pista – primeiro lote – promocional)

R$120 (pista – segundo lote – promocional)

R$150 (pista – terceiro lote – promocional)

Camarote: entradas limitadas à venda apenas na LOJA 255 ou pela internet

Local da venda antecipada: LOJA 255 (Galeria do Rock, Rua 24 de Maio, 62, primeiro andar, loja 255, São Paulo-SP,fone: 0xx11 3361-6951).

Venda de ingressos pela internet: www.liberationstore.net

Realização: Liberation Tour Booking

Informações gerais: info@liberationmc.com

Faixa etária: menores de 14 anos somente acompanhados de responsável.