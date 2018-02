Krisiun, Vulcano, Uganga e Slippery são as atrações do Triumph of Metal Festival

da equipe Combate Rock

O Triumph Of Metal Festival, um dos festivais anuais mais importantes do interior do Brasil, será realizado neste ano no dia 10 de novembro na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. Realizado desde o ano 2000, já contou com a participação de diversas bandas importantes do metal nacional e internacional como Paul Di’ Anno, Hellish War, Torture Squad, Chakal, Calvary Death, Attomica, entre outros.

A sexta edição será realizada no C.C.F.D., mesmo local das duas últimas edições, e traz como headliners o Krisiun e o Vulcano, duas das maiores bandas do metal extremo mundial. Entre as demais atrações, estão grandes nomes como Corpse Grinder, Comando Nuclear, Carro Bomba, Tray Of Gift, Deadliness, Uganga e Uganga e Slippery.

O show do Uganga no VI Triumph Of Metal Festival vai marcar o pré-lançamento de seu primeiro disco ao vivo, “Eurocaos Ao Vivo”. O álbum foi gravado na Alemanha e Portugal durante a turnê européia realizada em 2010 e que somou 18 shows em sete países.

Já o Slippery fará o show da turnê de divulgação de First Blow, disco de estréia da banda que acabou de ser lançado e vem sendo amplamente elogiado por toda imprensa. O álbum foi produzido por Átila Ardanuy (Dr. Sin, Anjos Da Noite) e reúne 11 faixas que cobrem toda a carreira de nove anos do quinteto. O disco é sucesso de vendas e sua primeira prensagem está quase esgotada.

O VI Triumph Of Metal Festival terá início as 15h e os ingressos já estão à venda em Pouso Alegre na Socó Music Shop, Cadillac Tattoo e Loja Modas e Griffes.

Na sexta, dia 9, acontece no mesmo local as 19h o Triumph Of Metal Overture, uma espécie de abertura do festival e que contará com shows das bandas King Bird, Atacke Nuclear, Penumbra, Evil Eyes (Dio Cover) e Reborn.