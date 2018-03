Krisiun toca em Santos neste domingo

da equipe Combate rock



Banda apresentará show que foi sucesso no Velho Continente

O Krisiun, maior expoente da música extrema brasileira no exterior, está de volta à Santos. O power trio Alex Camargo (vocal/baixo), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne toca, neste domingo (11/03), na Tribal Club, em Santos.

Após longa série de apresentações pela Europa, o grupo traz na bagagem a turnê de divulgação do já aclamado álbum “The Great Execution”, considerado um dos melhores lançamentos de 2011 pela mídia especializada. Este trabalho foi lançado no mercado europeu e norte-americano pela gravadora Century Media e, no mercado nacional, pela gravadora Laser Company.

No repertório, além das novas composições, clássicos como Kings of Killing, Combustion Inferno, Vicious Wrath, Bloodcraft e Black Force Domain. Além disso, recentemente, a banda anunciou que cairá na estrada ao lado do Sepultura para exibições nas cidades mais importantes dos EUA e Canadá.

A banda responsável pela abertura será a Opus Tenebrae. Na ocasião, o grupo vai estrear a sua nova formação, que agora conta com Opus (vocal), Rudolph Lomax (guitarra), Decio Andolini (guitarra), Christian Bacci (baixo), J. Marquez (bateria) e Gustavo Svastikka (violino). Esta será a última performance da Opus Tenebrae antes de entrar em estúdio para gravar seu debut álbum. O lançamento está previsto para a próxima edição do Thorhammerfest, que está agendado para o dia 8 de julho, no Manifesto Rock Bar, em São Paulo, tendo o Suidakra como headliner do evento.

Os ingressos para este evento custam R$ 30,00 (antecipado) e já estão disponíveis em pontos de venda nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e São Paulo, ou pela internet, em www.ticketbrasil.com.br. Mais informações no serviço abaixo.

A Agência SobControle está agendando a turnê brasileira e latino-americana do Krisiun. Produtores interessados devem entrar em contato o mais rápido possível no e-mail sobcontroleproducoes@yahoo.com.br.

Até o momento, as datas pelo Brasil são as seguintes:

10.03.12 – Armazém do Café – Catanduva/SP

11.03.12 – Tribal Club – Santos/SP

23.03.12 – Praça Largo Mestre Chico – Manaus/AM

24.03.12 African Bar – Belém/PR