Krisiun renova com Century Media e anuncia shows pelos EUA, Europa e Brasil

da equipe Combate Rock



Grupo está abrindo novas portas com o aclamado disco “The Great Execution”

A banda brasileira Krisiun, um dos nomes mais respeitados do heavy metal mundial, prolongou o contrato com a gravadora Century Media, que está em vigência há 12 anos. O acordo acaba com os rumores de que o grupo estaria sendo assediado por outros selos.

“Estamos muito orgulhosos em anunciar que renovamos com a Century Media. Estamos com eles desde o ano de 2.000 e acredito que conseguimos muito para uma banda de metal extremo. Além do mais, não temos nada do que reclamar, vivemos uma época difícil na indústria fonográfica e nós, assim como eles, continuaremos a trabalhar duro para divulgar o heavy metal pelo mundo. Iremos nos esforçar ainda mais para mantermos essa parceria de sucesso”, declarou a banda.

Este novo acordo abrange toda discografia do Krisiun, com planos para reeditar as demo-tapes ainda este ano. Mais informações serão disponibilizadas em breve.

Além disso, Alex Camargo (vocal/baixo), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne (bateria) também anunciaram uma nova série de apresentações pelo Brasil, Europa e EUA visando divulgar o já aclamado álbum “The Great Execution”, considerado um dos melhores discos de 2011 pela mídia especializada. Este trabalho foi lançado no mercado europeu e norte-americano pela gravadora Century Media e, no mercado nacional, pela gravadora Laser Company.