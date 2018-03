Krisiun e Torture Squad tocam no Sesc Pompeia

da equipe Combate Rock

Após ser confirmado como uma das atrações do cultuado Hell Fes, na França, ao lado de KISS, ZZ Top, Twisted Sister e Korn, a banda brasileira Krisiun, um dos nomes mais respeitados do metal mundial, se apresenta nos dias 11 e 12 de janeiro, no palco do SESC Pompéia, em São Paulo, tendo a participação especial do Torture Squad.

Os ingressos já estão à venda. Os bilhetes custam apenas R$ 5,00 (com carteirinha do SESC), R$ 10,00 (meia entrada) e R$ 20,00 (inteira).

“Se o nosso último show na capital paulistana já foi devastador e especial, imaginem agora! Estamos preparando um repertório que vai abranger todas as fases da nossa carreira e o set de ambas as exibições serão bem diferentes. Será um evento inesquecível aos verdadeiros fãs de heavy metal!”, declarou Alex Camargo, frontman do grupo.

Alex Camargo (vocal/baixo), Moyses Kolesne (guitarra) e Max Kolesne (bateria) estão em plena turnê de divulgação do aclamado álbum “The Great Execution”, considerado um dos melhores lançamentos de 2011 pela mídia especializada. Este trabalho foi lançado no mercado europeu e norte-americano pela gravadora Century Media e, no mercado nacional, pela gravadora Laser Company.

Recentemente, a banda realizou bem-sucedida longa série de apresentações pela América do Norte e Europa, e gravou videoclipe, nos EUA, para a música “The Will to Potency”.

Serviço São Paulo

SESC Pompéia apresenta Krisiun

Data: 11 e 12 de janeiro

Local: SESC Pompéia

Endereço: Rua Clélia, 93 –Pompéia

Convidado especial: Torture Squad

Hora: 20h (abertura das portas) | Torture Squad: 21h30 | Krisiun: 22h30

Ingressos: R$ 5,00 (com carteirinha do SESC), R$ 10,00 (meia entrada) e R$ 20,00 (inteira)

Pontos de venda: Bilheterias do SESC