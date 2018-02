Kreator lança clipe para divulgar 'Phantom Antichrist'

Flávio Leonel – Roque Reverso *O Kreator lançou no dia 1º de junho o seu mais novo disco. “Phantom Antichrist” é o 13º álbum da banda alemã de thrash metal, que disponibilizou em maio o videoclipe da faixa-título. A capa, que você pode ver ao lado, foi criada por Wes Benscoter, que já fez também ilustrações para discos do Slayer, Dio e Black Sabbath.

“Phantom Antichrist” foi produzido por Jens Bogren, que já trabalhou com o Paradise Lost e o Symphony X. Lançado via Nuclear Blast, o novo álbum tem também com uma edição limitada, que conta com um DVD de bônus que traz um documentário com as filmagens do processo de gravação e vídeos com a performance do Kreator no festival Wacken Open Air em 2008 e 2011.

Formada em 1982, a banda alemã é um dos grandes nome do thrash metal mundial. Tem grandes trabalhos lançados e sempre foi marcada por letras ácidas e politizadas.

O guitarrista e vocalista Mille Petrozza continua como o grande líder do grupo. Além dele, o baterista Jürgen ‘Ventor’ Reil é o único remanescente da formação original. Completam a banda atualmente o guitarrista Sami Yli-Sirniö e o baixista Christian “Speesy” Giesler.

* Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.