Korzus e convidados tocam nesta sexta no Blackmore Bar

Depois do sucesso do dia 25 no festival Rock In Rio, a banda paulistana de thrash metal Korzus vai comemorar o bom momento nesta sexta-feira em show especial no Blackmore Bar com a presença do Punk Metal All Stars, um time de convidados que acompanhou a banda no show do festival carioca.

O Korzus hoje é formado por Marcelo Pompeu (vocais), Heros Trench (guitarras), Antônio Araújo (guitarras), Dick Siebert (baixo), Rodrigo Oliveira (bateria) e terá ao lado de convidados ilustres da cena punk e metal mundial, membros do Destruction, Suicidal Tendencies, Misfits, entre outros.

Assim como o Sepultura, o Korzus foi uma unanimidade em relação à qualidade do show e a empolgação demonstradas. A banda promete um show maior e com surpresas no repertório. A lista de convidados tem East Bay Ray (Dead Kennedys), Mike Clark (Suicidal Tendencies), Michaele Graves (Misfits) e Schmier (Destruction).

Preços:

– primeiro lote – R$ 40,00

– segundo lote – R$ 50,00

– mezanino VIP – R$ 60,00

Os ingressos podem ser comprados no Blackmore Bar e na Loja Die Hard / (Galeria do Rock – SP)