Kiss vai começar a gravar novo CD, diz guitarrista Tommy Thayer

Luciano Borborema – Território Eldorado

A banda norte-americana Kiss prepara novo trabalho. Sem lançar álbum inédito desde 2009, (o último CD da banda foi ‘Sonic Boom’) o guitarrista Tommy Thayer disse em entrevista ao site BackstageAxxess.com que a banda vai entrar em estúdio em breve.

“Vamos entrar em estúdio no próximo mês ou no outro. Estamos começando a trabalhar a composição de algumas canções, as quais serão na linha de ‘Sonic Boom’. Vamos manter o mesmo esquema, em termos de composição: sem compromisso a não ser o de escrever as grandes canções de rock and roll que amamos e depois ensaiá-las até as gravações. Esse esquema funcionou muito bem para nós no disco anterior, então vamos seguir o mesmo caminho desta vez”, disse.

O guitarrista Tommy Thayer

O novo trabalho ainda ficará com a produção de Paul Stanley. “Paul sabe mais que qualquer um como um disco do Kiss deve soar. Para ser honesto, ele irá abraçar a causa e nos produzir outra vez, o que nos deixa bem animados”, completou Tommy Thayer.