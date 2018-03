Kiss revela vontade de gravar com Lady Gaga

LUciano Borborema – Território Eldorado

O guitarrista e vocalista Paul Stanley do Kiss, revelou em entrevista ao site LAWeekly.com que a banda pode gravar uma música com a cantora Lady Gaga.

Questionado se o grupo poderia fazer algo com a cantora que já disse ser fã assumida da banda, o músico disse: “tudo é possível. Ela é ótima, então não é improvável”.

No seu último trabalho, Born this way, Gaga deu uma pitada de rock com a música Yoü and I. Na faixa, a cantora usou um sample da clássica We will rock you, do Queen, e o guitarrista Brian May toca guitarra na canção.

Paul Stanley – Divulgação