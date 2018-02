Kiss pede pouco álcool e jornais para shows no Brasil

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

De malas prontas para o Brasil, a banda Kiss divulgou sua lista de exigências para a série de shows que fará no país neste mês. Uma lista modesta em relação aos outros nomes da música que costumam vir ao país.

Nela, os norte-americanos exigiram vários tipos de água, suco e energéticos, pouquíssimo álcool (cerveja, uma garrafa de vodca e duas de vinho), e muitos jornais. No café da manhã, além dos jornais locais, os integrantes do Kiss querem edições diárias do USA Today.

A banda toca em São Paulo no Anhembi, dia 17 deste mês, no Rio de Janeiro, no HSBC Arena, dia 16, e em Porto Alegre no Fiergs, dia 14. O grupo volta ao Brasil para divulgar seu mais novo álbum de estúdio, Monster. Trabalho sucede Sonic Boom, lançado pelo grupo norte-americano em 2009.

