Kiss montará time de futebol americano em Los Angeles

O KISS também atacará no mundo dos esportes. A banda de hard rock firmou parceria para montar em 2014 uma equipe de futebol americano na Arena Football League (AFL), um campeonato da modalidade indoor dos Estados Unidos.

O time ficará sediado em Anaheim, região metropolitana de Los Angeles, na Califórnia, e irá se chamar “LA KISS”.

A equipe vai entrar em campo pela primeira vez em março do ano que vem.

O vocalista e guitarrista Paul Stanley deixou claro que a banda entrou em mais essa empreitada para valer.

“Nós estamos dando muita atenção aos detalhes, aos nuances, para as pessoas não acharem que é uma banda de rock com capacete de futebol americano”, disse, ao jornal USA Today. “Nós não colocaríamos o logo do LA KISS em um capacete de futebol americano se não acreditássemos que poderíamos arrebentar”, enfatizou.

Em breve, os ingressos para a temporada estarão à venda nos Estados Unidos. Além dos jogos, quem comprar as entradas poderá ter o privilégio de assistir a shows da banda.