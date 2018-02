Kiss lança edição de luxo de 'Destroyer' em agosto

Marcelo Moreira

Na onda dos relançamentos comemorativos de grandes clássicos do rock, chegou a vez do Kiss. sua obra maior, “Destroyer”, de 1976, terá a sua edição de 35º aniversário chegando ao marcado no dia 21 de agosto via Universal Music nos Estados Unidos e na Europa. Ainda não há previsão de edição nacional, infelizmente.

O conjunto de dois discos, apelidado de “Destroyer/Resurrected”, trará remixagens do LP do produtor Bob Ezrin, tomadas das sessões de gravação do álbum datadas de 1975 e 1976 bem como a arte da capa original do LP.

A versão original de Ken Kelly da capa do álbum do “Destroyer” foirejeitada pela gravadora porque o cenário tinha um visual considerado muito violento, sem falar que a versão original tinha os membros do KISS vestidos nas fantasias “Alive”.

Embora a opinião de que é o principal do grupo cause controvérsias, “Destroyer” é o álbum que reúne o maior número de clássicos e hits do Kiss. A lista é definitiva: “Detroit Rock City”, “Shout It Out Loud”, “Do You Love Me”, “God of Thunder”, “Beth”, “King of the Night Time World”…

A ideia inicial de Gene simmons, o baixista e vocalista que comanda os negócios da banda, era ter lançado o pacote em setembro de 2011, mas a garimpagem do material extra do segundo CD sofreu atrasos. O material bônus será composto por versões alternativas de faixas do álbum original, demos, músicas inéditas descartadas, ensaios e lados B de compactos.

Lançado em março de 1976, o “Destroyer” foi o segundo álbum consecutivo do Kiss a chegar ao top 20 nos Estados Unidos. O LP recebeu disco de ouro em 22 de abril de 1976 e de platina em 11 de novembro de 1976, o primeiro álbum da banda a receber a honraria.