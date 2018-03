Kiss e Mötley Crüe farão turnê juntos pelos Estados Unidos

estadão.com.br

Em uma coletiva realizada nesta quarta-feira, 21, as bandas Kiss e Mötley Crüe comunicaram que iniciarão uma turnê conjunta entre os dias 20 de julho e 23 de setembro, segundo informações da Rolling Stone.

Katy Winn/AP Kiss e Mötley Crüe anunciam turnê conjunta para este ano

A turnê, que leva o nome The Tour (A Turnê), acontecerá durante o verão norte-americano, começando no Estado de Virgínia e terminando em Connecticut. Cada banda tocará mais ou menos 90 minutos e o Kiss fechará os shows. Os dois grupos voltam a dividir o palco 30 anos depois do Mötley Crüe abrir cinco shows do Kiss em 1982. Não há informações sobre a passagem da turnê por outros países.