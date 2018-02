Kiss divulga primeira música do novo álbum de estúdio

Lcuiano Borborema – Território Eldorado

A primeira canção tirada do novo álbum de estúdio da banda Kiss foi divulgada nesta terça-feira (03). Hell or Hallelujah fará parte do 20º álbum de estúdio do quarteto roqueiro, Monster. O trabalho está previsto para ser lançado no mês de outubro.

“A banda está toda ali, o tempo todo e nós editamos as faixas um de frente ao outro na mesma sala. A química e a camaradagem é essencial, isso foi o que fez com que nosso último álbum fosse tão bom, e este é infinitamente melhor”, falou Paul Stanley em entrevista à Classic Rock.