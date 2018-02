Kiss confirma turnê pelo Brasil em novembro

Marcelo Moreira

Demorou, mas o Kiss confirmiu a realização de três shows no Brasil em novmebro, no encdrramento da Kiss Tour 2012. As apresentações serão realizadas no dias 14 de novembro, no estádio do Zequinha (Porto Alegre), no dia 17 de novembro, na Anhembi Arena (São Paulo) e no dia 18 de novembro na HSBC Arena (Rio) e constam nas datas confirmadas pelo site oficial da banda – www.kissonline.com.

O baixista e vocalista Gene Simmons havia publicado em seu site pessoal oficial as mesmas datas e locais para a curta passagem pelo Brasilo, mas nenhuma grande empresa de entretenimento brasileira confirmou negociações para trazer a banda. No dia seguinte, a informação foi retirada do site do músico, que confirmou apenas uma turnê americana e duas datas na Europa. Além do Brasil, o Kiss vai tocar em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina.

A expectativa é de que a banda já mopstre algum material ao vivo do novo álbum, “Monster”, previsto para ser lançado dem dezembro ou janeiro de 2013. Uma música já foi divulgada na internet, “Hell or Hallellujah”, bem pesada mas festiva, remetendo aos anos 80, quando a banda estava em transição do hard rock setentista para um rock de arena mais vigoroso.

Será a quinta passagem do quarteto mascarado pelo Brasil. Em 1983, tocaram nos estádios do Morumbi e do Maracanã, em São Paulo e Rio de Janeiro, naquele que foi o principal evento musical do ano. Voltaram para o Monsters fo Rock de 1994 e na turnê de retorno da formação original – “Pycho Circus Tour” – em 1998. Em 2009, passaram pela última vez por São Paulo, em caótico show no Anhembi.