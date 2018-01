Kirk Windstein deixa o Down para se dedicar exclusivamente ao Crowbar

do blog Roque Reverso

Kirk Windstein, um dos guitarristas da formação original do grupo norte-americano Down, anunciou a saída da banda no começo de outubro.

Após 22 anos, o músico decidiu amigavelmente deixar o conjunto musical do vocalista Phil Anselmo para se dedicar exclusivamente ao seu outro conhecido grupo, o Crowbar.

No Down, Windstein foi substituído por Bobby Landgraf (Ghadzilla e Blowfly).

A banda, que fez excelente show no Brasil em abril, já terminou parte da gravação do novo EP, que tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2014.

O novo trabalho será o sucessor de “Down IV Part 1 – The Purple EP”, lançado em setembro de 2012.

O projeto inicial da banda era um total de 4 EPs, que seriam lançados num período de 4 anos com as diversas tendências usadas pelo Down desde a sua fundação.