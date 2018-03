Kirk Hammett revela que Metallica prepara 'projeto secreto'

Luciano Borborema – Território Eldorado

Vem novidades para os fãs do Metallica em maio. Durante entrevista ao site da revista ‘Rolling Stone’, o guitarrista Kirk Hammett revelou (sem falar muitos detalhes) que a banda vai entrar em estúdio para gravar um “projeto secreto”.

“Queremos gravá-lo em duas semanas. Planejávamos fazê-lo em março, mas tivemos que adiá-lo para maio. Não quero adiantar muito, mas, na verdade, não será um disco 100% do Metallica. Sem me aprofundar, é mais um projeto de gravação do que um disco autoral”, disse Hammett.



Kirk Hammett. (Leonardo Soares/AE)

A banda que esteve no ano passado no Brasil e mostrou em dois shows no Estádio do Morumbi, Sâo Paulo os seus grandes clássicos do metal, é a uma das atrações internacional do ‘Rock in Rio 2011’. A banda foi a mais votada pelo público em pesquisa encomendada ao Ibope.

Formada pelo guitarrista e vocalista James Hetfield, baterista Lars Ulrich, guitarrista Kirk Hammett e pelo baixista Robert Trujillo, a banda vem para o festival com a turnê do seu mais recente trabalho: ‘Death magnetic’, de 2008. Banda tocará no terceiro dia do evento no Palco Mundo. No mesmo dia, mas no palco Sunset terá a apresentação das bandas Sepultura e Angra.