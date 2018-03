Kings of Leon não vai se separar, diz mãe de integrantes da banda

Daniel Teixeira/ AE Caleb Folowill estaria enfrentando problemas com o álcool

Rumores de que o grupo terminaria surgiram depois que Caleb, o vocalista, deixou o palco no meio de um show durante turnê americana sob justificativa de exaustão e problemas na voz. Como consequência, o Kings Of Leon acabou cancelando todos os shows que faria nos Estados Unidos e declarações de que o cantor estaria enfrentando problemas com álcool surgiram. Fãs que assistiram a uma apresentação da banda no Texas disseram que ele estava aparentemente bêbado.

Revistas e sites norte-americanos e da Europa chegaram a dizer que os outros integrantes do grupo teriam pedido à Caleb Followill que se internasse para tratar o alcoolismo.

“Às vezes todos eles bebem mais do que deveriam – eles são jovens e vão para a farra. Nenhum deles precisa de reabilitação”, disse Betty Murphy.

O baterista Nathan Followill negou os boatos do fim da banda em uma mensagem em sua página pessoal no Twitter no começo deste mês. “Desculpem, fãs, mas precisamos de um tempo para descansar. Obrigado por entenderem. NÃO VAMOS NOS SEPARAR”, escreveu.

O Kings of Leon já avisou que volta a tocar em setembro, em turnê pelo Canadá. A banda tocou no Brasil no ano passado, durante o festival SWU.