Kings of Leon e Gossip fecham o festival Planeta Terra

do blog Roque Reverso

Os organizadores do Planeta Terra Festival divulgaram os horários do evento de 2012, que acontecerá no Jockey Club de São Paulo no dia 20 de outubro. De acordo com a definição distribuída à imprensa, o grupo Kings of Leon, no palco principal denominado Main Stage, e o Gossip, no palco secundário chamado Indie Stage, serão os grupos que encerrarão o festival; o primeiro às 22 horas e o segundo às 22h15.

Apesar de muita gente apostar que o Suede seria uma das atrações principais do Planeta Terra e que fecharia o evento, a organização colocou a banda para tocar ainda de dia, às 17 horas, no Main Stage. Outro nome de peso, o Garbage, fará sua apresentação no mesmo palco, antes do Kings of Leon, às 20h15.

Além dos nomes citados, o festival contará com os grupos Kasabian, The Drums, Little Boots, Best Coast, a cantora norte-americana Azealia Banks e o quinteto londrino The Maccaabees. Quanto às atrações brasileiras, foram anunciados os nomes de Mallu Magalhães, Banda Uó e Madrid.

Os ingressos para o Planeta Terra Festival começaram a ser vendidos no dia 3 de julho. Os dois primeiros lotes já se esgotaram e agora só existe o terceiro, com as entradas sendo negociadas a R$ 330,00 (R$ 165,00 meia-entrada).

A organização do festival prevê público de 30 mil pessoas no Jockey. São 10 mil a mais do que o público das três últimas edições, que aconteceram no Playcenter. O parque que todos conhecem fecha as portas em 2012 para dar lugar a um parque de diversão com outro conceito.

Criado em 2007, o Planeta Terra Festival já trouxe ao Brasil nomes como Iggy Pop, Pavement, Phoenix, Smashing Pumpkins, Sonic Youth, The Strokes e Offspring. As edições do Festival de 2007 e 2008 aconteceram na Vila dos Galpões e as edições 2009, 2010 e 2011 no Playcenter, em São Paulo.

Veja abaixo os horários divulgados para a edição de 2012:

Main Stage

14h15 – Mallu Magalhães

15h30 – Best Coast

17h00 – Suede

18h30 – Kasabian

20h15 – Garbage

22h00 – Kings of Leon

Indie Stage

13h50 – Madrid

15h00 – Banda Uo

16h15 – Little Boots

17h45 – The Maccaabees

19h15 – Azealia Banks

20h45 – The Drums

22h15 – Gossip