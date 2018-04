'Killers e Kings Of Leon mantêm legado dos Stones', diz Ron Wood

Luciano Borborema – Território Eldorado

Ronnie Wood dos Rolling Stones revelou o que anda ouvindo e ainda disse que as bandas Killers e Kings Of Leon mantêm legado dos Stones. De acordo com o site NME, o guitarrista disse: “o espírito continua vivo nessas bandas. Uma semente disso vai continuar ali”, disse Ronnie Wood.

Além do elogio as bandas norte-americanas, o Ronnie Wood falou ainda o que anda escutando. O guitarrista revelou que anda ouvindo muitas músicas modernas. Ele disse ainda que é um grande fã da cantora Regina Spektor.



Ronnie Wood. (Divulgação)



Já o guitarrista Keith Richards de 66 anos, disse em entrevista à rádio inglesa BBC 6 Music, que a banda deve sair em turnê ainda neste ano e que gravará um novo álbum. “Todos estão prontos para sair por aí novamente”, afirmou. Perguntado se falava de uma turnê nova, Richards confirmou: “Sim, acho que ainda em 2011.”

Além da turnê, o músico confirmou que a banda vai gravar novo trabalho. “Depois de tantos anos trabalhando juntos, temos muito material não terminado que tivemos de deixar de fora do último disco. Conhecendo Mick como eu conheço, ele é um compositor muito prolífico. Eu também tenho ideias, e vamos juntá-las”.