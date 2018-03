Kid Vinil é atração em festa na Irlanda

Maurício Gaia

Se você não não se sabe ou sequer pressente, o senhor Antonio Carlos Senefonte foi personagem fundamental na divulgação do rock nos anos 80. Na antiga Rádio Excelsior, ele apresentava aos seus ouvintes as novidades recém-ch egadas da Inglaterra e que tais. Já na época, ele atendia pelo nome de Kid Vinil .

Naquela época, ele dividia seu tempo entre ser DJ, radialista, jornalista e cantor de uma banda chamada Verminose, que anos depois passou a se chamar Magazine. Nos anos 80, ele seria chamado de “multimidia”, ou qualquer coisa que o valha. Emplacou um par de sucessos nas rádios, tocou no Chacrinha, virou VJ da MTV, passou por outras emissoras de televisão, escreveu livros, trabalhou em gravadora, entre diversas outras atividades.

E quem diria, Kid Vinil não parou no Irajá. Vai se apresentar na Irlanda, discotecando em um evento comemorativo do 4º ano de criação do site E-Dublin, voltado para a comunidade brasileira que vive na ilha. O fundador do site, Eduardo Giansante afirma que a escolha por Kid Vinil não foi ao acaso: “A iniciativa de trazer um músico da década de 80/90 foi proposital, pois queríamos trazer um pouco dessa nostalgia do Brasil”.

A festa acontecerá no dia 01 de Junho e se você estiver por Dublin, pinte na área, pegue uma cerveja e se divirta. Maiores informações em http://www.e-dublin.com.br