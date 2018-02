Kid Abelha traz turnê comemorativa dos 30 anos de carreira a SP

do Território Eldorado

Quando: Dias 17 e 18 de agosto

Onde: Credicard Hall – SP

Quanto: R$ 35 a R$ 150

Em turnê pelo Brasil para comemorar três décadas na estrada, o Kid Abelha estará no palco do Credicard Hall, em São Paulo, para duas únicas apresentações, nos dias 17 e 18 de agosto. Sucessos que marcaram a trajetória da banda são a base do repertório do show, intitulado Kid Abelha 30 Anos – Ao Vivo Multishow, a ser lançado também em DVD. Os ingressos já estão disponíveis para compra pela internet e por telefone.

Para esta turnê, o trio carioca, formado por Paula Toller (vocal) , George Israel (sax, violão e vocais) e Bruno Fortunato (guitarra e violão), decidiu trazer de volta ao repertório alguns hits que há muito tempo não eram tocados ao vivo, como Todo Meu Ouro, Em 92, Garotos, Dizer Não É Dizer Sim e Amanhã é 23.

Além desses clássicos do pop, outros sucessos mais recentes também serão tocados, como Nada Sei, Por Que Eu Não Desisto de Você e a célebre releitura de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, de Hyldon. “Nessa turnê, celebramos nossa trajetória e a cumplicidade que criamos com as pessoas através das canções”, afirma Paula Toller.



(Divulgação)



História



Uma das bandas da chamada ‘Era de Ouro’ da geração 80, única liderada por uma mulher e referência na música pop, o Kid Abelha já lançou treze álbuns de estúdio, três ao vivo e dois DVDs ao vivo. Sua estreia em disco deu-se em 1984, com Seu Espião, que tornou conhecidas nacionalmente canções como Pintura Íntima, Como Eu Quero e Fixação.

A partir daí, o grupo passou a emendar turnês nacionais e participações em festivais de grande porte, além de projetos internacionais. Ao longo deste período, emplacou hits como Lágrimas e Chuva, Grand Hotel, No Seu Lugar, Eu Tive Um Sonho e Te Amo Pra Sempre, entre outros.

Além de cativar milhares de fãs, o Kid Abelha também renovou seu público, com lançamentos como o acústico Meio Desligado (1995), o elogiadíssimo Autolove (1998) e Acústico MTV (2002). O álbum mais recente de inéditas é Pega Vida, de 2005.

Em agosto de 2012 será lançado o DVD Kid Abelha 30 Anos – Ao Vivo Multishow, com direção de Jodele Larcher e direção musical de Nilo Romero, gravado diante de cerca de 10 mil pessoas em abril deste ano, no Rio de Janeiro. O projeto também terá versões em CD e Blue-Ray.

Serviço:

Kid Abelha 30 Anos – Ao Vivo Multishow

Datas: 17 e 18 de agosto de 2012

Horário: Sexta-feira e sábado às 22h;

Local: Credicard Hall – São Paulo (SP) – Av. das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro

Ingressos: R$ 35 a R$ 150

Classificação etária: 14 anos

Venda de ingressos: Site: www.ticketsforfun.com.br ou Telefone: 4003-5588