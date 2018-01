Kiara Rocks em estúdio ao vivo pela internet

da equipe Combate Rock

Todos os trabalhos terão transmissão, ao vivo, pelo canal Estúdio Trama/YouTube Brasil

A banda Kiara Rocks está concentrada no Estúdio Trama, em São Paulo, para começar o processo de gravação do seu próximo registro fonográfico. As gravações acontecem até o dia 28 de fevereiro e serão exibidas, diretamente, no “Canal Estúdio Trama”, das 16h às 18h.

Atualmente, Cadu Pelegrini (vocal/guitarra), Anselmo Fávaro (guitarra), Juninho (baixo) e o novo baterista Marcos Grevy formam um dos nomes mais influentes da musica independente nacional. O tracklist deste novo trabalho será composto por seis músicas inéditas e novas versões de composições gravadas nos dois álbuns anteriores.

O CD deluxe “Todos os meus passos”, o mais recente, contou com a produção de Matt Sorum (The Cult, Guns N’Roses, Velvet Revolver) e a participação especial dos consagrados Sebastian Bach (Skid Row) e Tracii Guns (LA Guns).