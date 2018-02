Kernunna estreia duas músicas no YouTube

da equipe Combate Rock

Após a paralisação das atividades do Tuatha de Danann, os membros do grupo montaram outros projetos musicais. Os músicos Bruno Maia (guitarra, whistle, bandolim, banjo, bouzouki), Edgard Brito (teclado) e Rodrigo Abreu (bateria) investiram no Kernunna e já disponibilizaram duas músicas para audição na internet. As faixas The Seim Anew e Kernunna integram o primeiro álbum da banda previsto para lançamento no final de junho.

Além dos membros do Tuatha de Danann, o Kernunna conta com Khadhu (vocal, baixo e cítara), Marco Diniz (guitarra e vocal), Alex Navar (gaita de fole) e Daiana Mazza (violino). Esses músicos desenvolvem projetos em diversas áreas musicais, o baixista Khadhu é membro do Cartoon (Rock Progressivo), Marco Diniz mantém o projeto NeverKnow, Alex Navar é um instrumentista requisitado no meio folclórico nacional e Daiana Mazza toca com o violinista Marcus Viana na Transfônica Orkestra.

Com o título de The Seim Anew, uma experimentação lingüística das interrogações “The Same? A New?” do escritor irlandês James Joyce, o CD traz dez músicas autorais fortemente inspiradas pela união da música folclórica irlandesa, Rock Progressivo e Heavy Metal. Além da faixa título, as músicas RICORSO e The Keys to. Given! também estão relacionadas à obra de Joyce.

Em outras duas músicas, o Kernunna explora o universo folclórico brasileiro. Em The Last of the Seven, o tema versa sobre o personagem mineiro “Sete Orelhas”, um justiceiro dos tempos do império. Já Curupira´s Maze é baseada no mito do Curupira, o personagem com os pés invertidos protetor das florestas e dos animais.

“A temática lírica reforça uma nova forma de expressão musical que é calcada no que fazia antes, porém com o teor da novidade e vontade do eterno criar. É a evolução própria de um registro particular que ganha forma na forja do grupo”, ressalta Bruno Maia. Das dez composições do álbum, sete foram compostas pelo vocalista do Tuatha de Danann, duas em parceria com Alex Navar e Edgard Brito e uma música de autoria do multi-instrumentista Clayton Prósperi.

O Kernunna é uma das atrações da 15ª edição do Roça ‘n’ Roll. O evento começa no dia 30 de maio com a banda Santo Graaau Bêbados S/A e Silent Hall. Na sexta-feira (31), estão programados shows com Motosserra Truck Clube, shows com Cartoon, Baranga, Deep Purple Cover, Jardim Elétrico, Hagbard, Tributo ao Raul Seixas e Deadliness. No sábado, 1º de junho, estão escaladas as bandas Grave Digger (Alemanha), Orphaned Land (Israel), Martin Walkyier (tocando clássicos do Skyclad com o Tuatha de Danann), Aneurose, Ossos do Banquete, Drowned, Cólera, Devon, Attomica, Cracker Blues, Nervochaos, Malefactor, Metalmorphose, Kernunna, Behind Storm, Glitter Magic, Metheora, Krusher e Abysmal Forest.