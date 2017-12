Keith Richards lançará novo disco solo após turnê com Stones

EFE

O icônico guitarrista britânico Keith Richards, dos Rolling Stones, prepara o lançamento de seu primeiro disco solo desde 1992, o qual poderá chegar ao mercado no próximo ano, afirmou o músico em entrevista publicada pela revista musical Mojo.

Evan Agostini/AP – O guitarrista Keith Richards

Richards, de 69 anos, se encontra atualmente no Canadá com o restante dos Stones dando continuidade à turnê 50 and Counting, que celebra o meio século de carreira da banda e que os levará em julho ao Hyde Park de Londres pela primeira vez após 44 anos.

Na entrevista, o guitarrista assinala que trabalhou com o produtor Steve Jordan durante os dois últimos anos e que, como fruto desse esforço, chegaram a gravar algumas canções para um “possível disco”, o sucessor do álbum Main Offender, lançado em 1992.

“Estive trabalhando com Steve Jordan. Durante os dois últimos anos nos juntamos e gravamos canções para um possível disco”, declarou à revista britânica o guitarrista, cujo primeiro álbum solo foi lançado em 1988, oTalk is Cheap.

Richards se mostrou satisfeito com o novo material, embora tenha enfatizado que o mesmo ainda está sendo polido e que esperará o “momento ideal” para lançá-lo. Na entrevista, o guitarrista dá a entender que começará a trabalhar no álbum após “acabar este ano com os Stones”.

Enquanto isso, o guitarrista percorre o mundo junto a Mick Jagger, Ronnie Wood e Charlie Watts, grupo que, no final do último ano e após meia década de silêncio, lançou o discoGRRR!, uma recopilação que incluiu apenas duas faixas novas.

Após o show no festival de Glanstobury, marcado para o dia 29 de junho, as “satânicas majestades” encerrarão sua turnê na capital britânica com duas apresentações no Hyde Park, ambas em julho.