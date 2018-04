Keith Richards garante nova turnê dos Stones

Marcelo Moreira, com Território Eldorado

Boas novas para os fãs dos Rolling Stones. O guitarrista Keith Richards de 66 anos, disse em entrevista à rádio inglesa BBC 6 Music, que a banda deve sair em turnê no ano que vem e que gravará novo álbum após as festas de fim de ano. “Todos estão prontos para sair por aí novamente”, afirmou. Perguntado se falava de uma turnê nova, Richards confirmou: “Sim, acho que no ano que vem.”

Além da turnê, o músico confirmou que a banda vai gravar novo trabalho depois das festas de fim de ano. “Depois de tantos anos trabalhando juntos, temos muito material não terminado que tivemos de deixar de fora do último disco. Conhecendo Mick como eu conheço, ele é um compositor muito prolífico. Eu também tenho ideias, e vamos juntá-las entre dezembro e janeiro”.