Keith Richards anda esquecendo como tocar clássicos dos Stones…

Trending Pop – E+

Não é mais um boato sobre a saúde do guitarrista dos Rolling Stones. Em entrevista a uma rádio, Keith Richards admitiu que “às vezes” esquece como tocar alguns clássicos de sua banda. “Quando você começa uma música, pensa: ‘Eu não consigo me lembrar como continua’, mas os dedos lembram o que você não recorda mais”, afirmou o músico de 68 anos, de acordo com a revista Rolling Stone. Ele reconheceu, porém, que não pratica mais “o tanto que deveria.”

E a pergunta que não quer calar: Keith aguentaria mais uma turnê mundial? Segundo ele, o grupo tocou junto recentemente e tudo correu bem. Mas quando os shows ocorreriam? “Ainda não posso dizer. Estamos brincando com a ideia e tivemos um par de ensaios, nós nos juntamos e foi bom”, disse o guitarrista à BBC.

A última turnê dos Stones, A Bigger Bang, terminou em 2007 e atraiu 4,5 milhões de pessoas durante dois anos, passando por 32 países. O grupo, que completou 50 anos de estrada, tem sido muito cobrado por mais alguns shows, possivelmente de despedida. Será? Força, Keith!