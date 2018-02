Keith Moon, o mestre insano e anárquico da bateria

Marcelo Moreira

Uma banda iniciante, mas com muito gás, toca alucinadamente clássicos do rhythm and blues norte-americano em um pardieiro no oeste de Londres. O quarteto até que é bom, mas o baterista, mais velho que os moleques da frente, sua literalmente para acompanhar o ritmo.

Ao final da apresentação, o cara está esgotado, enquanto os três moleques vibram com o show energético. Antes mesmo de desligar a guitarra do amplificador, o guitarrista escuta um garoto feio, narigudo e cheio de espinhas, com um cabelo ridículo e vestido de forma cafona berrar que o baterista da banda é péssimo e que toca muito melhor.

O guitarrista é arrogante e pedante e detesta ser desafiado. Mandou o moleque sentar na bateria. Quatro minutos depois, o instrumento estava em pedaços e o garoto feio contratado. Foi assim que Keith Moon entrou no Who aos 17 anos de idade, em uma noite fria e chuvosa de 1964 – o grupo ainda atendia pelo nome de High Numbers. Doug Sandom, o demitido, sumiu do mapa. Esta semana marca os 32 anos da morte

do gênio da bateria do Who.

Deus do instrumento, ele simplesmente era o ídolo de John Bonham, do Led Zeppelin, que era apenas um ano mais novo. Com seu jeito alucinado de tocar, com as viradas impossíveis e os andamentos improváveis, mudou o jeito de se tocar bateria no rock, asim como John Entiwistle, seu companheiro de banda, revolucionou o baixo.

Nos dois primeiros álbuns do Who – “My Generation” e “A Quick One” – a força rítmica da dupla conduzia as bases pesadas e rápidas de guitarra criadas por Pete Townshend, o líder, mentor e proincipal compositor do grupo. Moon não só conduzia, como inovava e criava passagens que surpreendia até mesm os produtores mais experimentados de álbuns. O jeito alucinado e anárquico virou sinônimo de virtuosismo e inovação, o que era verdade.

O jeito alucinado e anárquico era reflexo de sua vida pessoal conturbada e acelerada. Adorava sacanear com todos, bebia além da conta, batia em seguranças, quebrava quartos de hotel, jogava carros em piscinas de hotéis e até atropelou e matou seu motorista e segurança quando saía de um clube nortuno em Londres, em 1970.

A vida insana de excessos foi demais para a esposa , uma modelo britânica, e para a filha de três anos, que o abandonaram em 1973. Neste mesmo ano, mudou-se para Los Angeles, o que só piorou a situação.

Ao final deste mesmo ano, em um show em San Francisco, após mais excessos de bebidas e tranquilizantes para cavalos (!!!!!), desmaiou durante a execução de uma música. Retirado desacordado, tentou retornar após 15 minutos, mas desmaiou de novo. Irritado, Pete Townshend não pensou duas vezes: ao microfone chamou alguém da platéia que soubesse tocar bateria para terminar o show.

Um maluco de 17 anos, indicado pelo colega, chamou a atenção do guitarrista e a plateia insuflou Scott Halpin, petrificado de medo e vergonha, para subir ao palco. Halpin conseguiu de forma lamentável tocar três músicas e encerrar o trágico show.

Por ironia do destino, quando parecia ter tomando um pouquinho de juízo, mantendo-se na maioria do tempo sóbrio, acabou morrendo acidentalmente em 7 de setembro de 1978, ao ingerir um excesso de pílulas que usada em tratamento contra o alcoolismo.

Moon estava feliz ao lado da modelo sueca Anette Walter-Lax. Tinha acabado de gravar e lançar “Who Are You”, álbum do Who mais voltado para a música pop e se mostrava em forma na bateria. No dia 6 de setembro tinha comparecido à premiére londrina do filme-documentário “Buddy Holly”, produzido e financiado por Paul McCartney. Passou longe da bebida, mas perturbou muita gente com asusntos desconexos e piadas bobas.

Outra ironia: quem mais o tolerou naquela noite foi Kenney Jones, baterista dos Small Faces e dos Faces (banda que tinha Ron Wood e Rod Stewart). Jones estava em via de ficar novamente desempregado, depois do fracasso do retorno dos Smal Faces em 1976 (p grupo acabara em 1969). Mal sabia que seria o substituto de Moon no Who, escolhido sete meses depois por Pete Townshend, mesmo com a oposição do vocalista Roger Daltrey.

Faz 32 anos que Moon morreu. Nenhum baterista chegou ao menos perto da genialidade e criatividade do insano Moonie the Loonie. Seu discípulo, amigo e igualmente monstro e bêbado John Bonham preferiu outra vertente, investiu no peso e na técnica mais apurada, se transformando igualmente em lenda.

Pena que trilhou o mesmo caminho do companheiro, morrendo dois anos depois, também em um mês de setembro, após um porre homérico de vodca na casa de Jimmy Page, onde ensaiava com a banda.

P.S.: Como curiosidade, os amigos e lendas Moon e Bonham tocaram juntos em uma única vez, em 23 de junho de 1977, em Los Angeles, quase no final do show do Led Zeppelin.Foi nas músicas “Rock’n Roll” e “Moby Dick”, no bis, que inclui um longo solo de John Bonham. Os dois tocaram de forma divina em um momento raro do rock. É possível encontrar na internet vídeos de qualidade muito ruim sobre o evento, assim como a gravação em MP3. O vídeo está aqui – http://www.dailymotion.com/video/x30qe6_led-zeppelin-keith-moon-forum-june_music.



