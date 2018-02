Keane e Maroon 5 tocarão juntos no Brasil

LUCIANO BORBOREMA E EMANUEL BOMFIM – Território Eldorado

Keane e Maroon 5 vão se apresentar no Brasil em agosto. Os shows dos grupos serão no mesmo palco, de acordo com nota publicada no site oficial do Keane.

As apresentações estão confirmadas no dia 25 no HSBC Arena, no Rio de Janeiro, e no dia seguinte, dia 26, na Anhembi Arena, em São Paulo. Valores de ingressos e pontos de venda serão revelados em breve.

Os britânicos do Keane vem ao Brasil para divulgar seu mais recente trabalho, Strangeland. Em resumo, o quarto disco do grupo, é eficiente conjunto de 12 baladas pop, um convite à nostalgia. Agora trintões, os rapazes casaram, fizeram filhos, largaram as drogas e deram ao rock um banho de conservadorismo poético, habilmente manipulado nas teclas do piano de Tim Rice-Oxley, o mentor do grupo britânico.

Tom Chaplin, o vocalista, canta bem melhor do que Chris Martin, mas de rockstar não tem nada, nem o messianismo vulgar do compatriota. O que há de sobra é uma porção de hits altamente assimiláveis, com destaque para soturna Disconnected. São músicas boas, de refrões fáceis. Difícil, porém, é acreditar que tamanha façanha dê ao Keane a inquietude que se espera de uma banda de rock.

A banda inglesa Maroon 5, vem mostrar faixas do seu novíssimo trabalho, Overexposed. O disco tem uma pegada mais dance que os outros trabalhos anteriores do grupo. O álbum que ainda será lançado no dia 26 de junho, só terá a participação do rapper Wiz Khalifa.

Ele aparece no single Payphone. “Até o momento, nos isolamos do complexo pop industrial. Era como ‘fod*-se, somos uma banda’. Mas agora estamos entrando nesse novo mundo de compositores e produtores e está sendo divertido”, disse o vocalista Adam Levine à revista Rolling Stone.



Os integrantes do Keane. (Divulgação)