Keane anuncia show no Brasil em abril

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

A banda britânica Keane anuncia retorno ao Brasil. O show está marcado para o dia 3 de abril, no Credicard Hall, em São Paulo. O grupo volta ao país para divulgar o seu mais recente trabalho de estúdio, Strangeland. No ano passado, o grupo abriu os shows da banda inglesa Maroon 5.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 25 de fevereiro. Os preços variam de R$180 a R$400. Estudantes vão pagar meia-entrada. A compra poderá ser feita pelo telefone 4003-5588 ou na internet. Os dados são da produtora T4F.

Em resumo, o quarto disco do grupo, é eficiente conjunto de 12 baladas pop, um convite à nostalgia. Agora trintões, os rapazes casaram, fizeram filhos, largaram as drogas e deram ao rock um banho de conservadorismo poético, habilmente manipulado nas teclas do piano de Tim Rice-Oxley, o mentor do grupo britânico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tom Chaplin, o vocalista, canta bem melhor do que Chris Martin, mas de rockstar não tem nada, nem o messianismo vulgar do compatriota.

O que há de sobra é uma porção de hits altamente assimiláveis, com destaque para soturna Disconnected. São músicas boas, de refrões fáceis. Difícil, porém, é acreditar que tamanha façanha dê ao Keane a inquietude que se espera de uma banda de rock.

Os integrantes do Keane. (Divulgação)