Judas Priest e Whitesnake tocam juntos no Brasil em setembro

Judas Priest e Whitesnake farão shows no Brasil em setembro. As bandas de heavy metal sairão em turnê conjunta e já confirmaram as datas em que tocarão no País em seus sites oficiais.

Chris Pizzello/ AP O Judas Priest anunciou que esta será sua última turnê

Os grupos repetirão o feito de 2005, quando se apresentaram juntos em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Neste ano, o Rio Grande do Sul está fora do roteiro, que desta vez passará por São Paulo, no dia 10, Rio, 11, Belo Horizonte, 13, e Brasília, 15. As bandas tocarão ainda na Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e México.

A pré-venda para os shows, com exceção para a apresentação na capital paulista, começam no dia 7 de junho para clientes da Credicard, Citibank ou Diners. Para o público geral, os ingressos começam a ser vendidos no dia 14, no site da T4F. Os preços para todos as apresentações e as datas para vendas em São Paulo não foram informados.

Recentemente, o Judas Priest anunciou que essa será sua última turnê mundial. A banda deverá tocar os sucessos dos 40 anos de sua carreira. Já o Whitesnake, deve trazer o repertório de seu último disco, Forevermore, lançado este ano.