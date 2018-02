Jota Quest traz turnê comemorativa de 15 anos da banda para São Paulo

do Território Eldorado

Depois de rodar o país em 2011 com a turnê comemorativa Jota Quest – 15 Anos Na Moral, o quinteto mineiro retorna agora a São Paulo com show baseado em seu recém-lançado CD e DVD Multishow Ao Vivo – Jota Quest – Folia&Caos, na sexta-feira, 06 de julho, no Credicard Hall. Os ingressos já estão disponíveis.



Integrantes do Jota Quest. (Divulgação)

Editado a partir de mais de cem horas de gravações em áudio e vídeo, ao longo de sete meses de comemorações, o novo registro transporta o espectador para dentro do dia a dia da banda, nos palcos, na estrada, no estúdio e ao lado de grandes nomes da música brasileira, num dos anos mais intensos de sua carreira. Foram mais de 80 apresentações, incluindo a passagem pelo palco principal do Rock in Rio.

Festeiros de carteirinha e empolgados com a receptividade do novo trabalho, os mineiros prometem recriar, ao vivo, a atmosfera que permeou todo registro, ao som de seus grandes sucessos, covers e convidados especiais, além de quatro novas canções, entre elas o single Mais Perto de Mim, já em alta rotação nas rádios de São Paulo e em todo Brasil. Pra completar o show, os paranaenses da banda Sabonetes integram o line-up da noite.

SERVIÇO:



Quando: 06/07, às 22h

Onde: Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro

Quanto: R$ 30 a R$ 250

Classificação estária: 12 anos (com responsáveis) e 14 anos livre

Ingressos: : www.ticketsforfun.com.br