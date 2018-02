Jon Lord, tecladista e fundador do Deep Purple, morre aos 71 anos

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Uma triste notícia para os fãs do Deep Purple. Jon Lord, o tecladista e fundador da banda, morreu de embolia pulmonar nesta segunda-feira (16). Os dados são da revista NME.



O roqueiro sofria de câncer pancreático. Lord estava internado em um clínica de Londres há meses. Apesar de sabe da doença há alguns anos, Lord só veio anunciar que estava doente em seu site oficial no ano passado.

Responsável por clássicos da banda, como Smoke On The Water e Child In Time, Jon Lord esteve presente em todas as formações da banda até 2002. Divulgado pelos representados do músico, o anúncio de sua morte disse apenas que “Jon partiu da escuridão para a luz”.



Jon Lord. (Divulgação)