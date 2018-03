estadão.com.br

Jon Bon Jovi estácompletando 50 anos de idade e é um dos artistas mais bem-sucedidos do rock. Sua banda, o Bon Jovi, é a mais longeva entre as da safra dos anos 80 do hard rock americano – na verdade, é a mais importante do gênero, ao lado do Gun’s N’Roses.

Confira clicando aqui um trabalho contando a trajetória do cantor de sua banda desde o estouro mundial em 1985.