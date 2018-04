Johnny Marr planeja escrever autobiografia

Carolina Cassola – Território Eldorado

O ex-guitarrista dos Smiths, Johnny Marr, revelou em seu Twitter que foi convidado para escrever uma autobiografia. Mas a confirmação ainda não veio porque o músico, que agora toca no The Cribs, estaria pesando a decisão de conciliar a carreira de músico com a de escritor.



Reprodução/Twitter

“Eu tive uma proposta concreta de escrever um livro. Se eu aceitar, isso significará menos tempo para a música. Isso deve acontecer”, postou Marr no microblog.

Em outro tweet, o músico ainda disse que poderia incluir no livro a história da sua fascinante coleção de passagens de ônibus públicos dos anos 1980.

Johnny Marr formou os Smiths em 1982 junto com o cantor Morrissey. A banda se desintegrou cinco anos depois. Muitos livros foram escritos sobre eles, mas nenhum pelo próprios integrantes. Morrissey também disse há pouco tempo, segundo o NME, que está trabalhando em sua própria autobiografia.

Paralelamente à literatura, Johnny Marr comemora reconhecimento na música. A trilha sonora do filme ‘A origem’, na qual o músico faz performance na guitarra e composta por Hans Zimmer, foi indicada para o Bafta 2011. A premiação britânica de cinema, termômetro do Oscar, acontece em 13 de fevereiro.