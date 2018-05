Johnny Depp toca guitarra em show de Alice Cooper em Londres

Luciano Borborema – Território Eldorado

O roqueiro Alice Cooper contou com um ator que manda muito bem na guitarrista na sua apresentação no último fim de semana, em Londres. Johnny Depp surgiu no palco e mandou com a banda de Cooper Another Brick In The Wall, do Pink Floyd, que virou a clássica School’s Out.

O vídeo caseiro foi gravado por uma pessoa que estava na plateia e colocou na internet nesta segunda-feira (27). A apresentação não era uma surpresa. Cooper já havia avisado aos fãs que o ator faria uma participação no show.

DEPP E MÚSICA

Para os mais novos que estranharam o ator tocando guitarrista, saiba que não é de hoje que Johnny Depp respira música. Além de tocar em canções da extinto banda Oasis nos anos 90, ele e fez parte do grupo P ao lado do baixista Flea, do Red Hot Chili Peppers e de Gibby Haynes, do Butthole Surfers.

O ator e guitarrista.

Recentemente, o site Gigwise revelou que Depp estava dividindo boa parte do seu tempo para compor com o vocalista do Aerosmith, Steven Tyler. “Temos nos encontrado aqui e ali. Ele é uma pessoa que eu admiro há muito tempo. A ideia de escrever canções com ele é a realização de um sonho”, diz Johnny Depp.

Questionado no que isso vai dar, o ator não revelou qual seria o resultado da parceria. Enquanto isso, Steven Tyler lança seu segundo single solo. Além disso, trabalha em um novo álbum de inéditas com a banda e vem ao Brasil faz show com o grupo em 30 de outubro.

No Facebook, Alice havia escrito: “Johnny Depp! Esperando para subir no palco e tocar 18 e School’s Out“. Assim que Depp saia do palco, o músico disse: “acho que podemos ter outro guitarrista. Johnny, se essa coisa de cinema não der certo, junte-se a nós, fechado?”