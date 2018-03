John Mayer está confirmado no Rock in Rio

Jean Tonsig – Rádio Eldorado

O músico John Mayer vai se apresentar no Palco Mundo, no dia 15 de setembro, mesma data de Bruce Springsteen.

Com sete prêmios Grammy e colaborações com B.B King e Eric Clapton em seu currículo, cantor trará ao Brasil a turnê do quinto disco, Born and Raised lançado no ano passado. Será a primeira visita do guitarrista ao Brasil. O Rock in Rio 2013 será realizado entre 13 e 22 de setembro, na Cidade do Rock no Rio de Janeiro.

Além de Mayer e Springsteen, nomes como Metallica, Avenged Sevenfold, Alice In Chains, Ben Harper, Iron Maiden, George Benson, Ghost, Ivan Lins, Muse, Sepultura, Slayer e Tambores do Bronx também já estão escalados para o festival.