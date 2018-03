John Mayer cancela turnê após diagnóstico de granuloma

Do Território eldorado

O cantor norte-americano John Mayer foi diagnosticado com granuloma em suas cordas vocais – lesão benigna ocasionada pelo abuso ou comportamento vocal inadequado. Por conta do quadro médico e do tratamento, o músico cancelou turnê e gravação de seu novo álbum, Born and Raised.

O próprio Mayer comunicou o afastamento de suas atividades em mensagem postada em seu Tumblr. “Este é um problema temporário, embora eu não saiba quão curto ou longo será”, disse. “Vou gastar meu tempo escrevendo e compondo mais músicas enquanto mato uma lata de sopa inteira por perto de West Village”, brincou.

Mayer participou do novo álbum de Tony Bennett -Divulgação

O último trabalho de estúdio de Mayer, Battle Studies, foi lançado em 2009. Recentemente, ele participou do álbum Duets II, cantando ao lado de Tony Bennett na faixa One for my baby (and one more for the road).