John Mayer anuncia show em SP antes do Rock in Rio

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Com show marcado para o dia 21 de setembro, no Palco Mundo do Rock In Rio deste ano, John Mayer anunciou show em São Paulo, na Arena Anhembi, dia 19 de setembro. No festival carioca, o músico vai se apresentar no mesmo dia que Bruce Springsteen, Philip Philips e Skank.

O comunicado do show foi divulgado nesta terça-feira (21), em sua página oficial no Facebook. Os ingressos começarão a ser vendidos dia 24 de maio, no site da Livepass. Os preços serão divulgados nos próximos dias.

John Mayer que já tocou B.B. King, Buddy Guy e Eric Clapton vem ao Brasil pata divulgar a turnê “Born and raised”, nome de seu quinto álbum de estúdio, de 2012.

