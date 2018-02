John Mayer anuncia retorno aos palcos

Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

A espera dos fãs por um show do John Mayer vai acabar depois de três anos sem que ele subisse aos palcos. O cantor vai retornar com uma turnê marcada para a América do Norte, mas também com uma breve passagem pela América do Sul. Mayer vinha se recuperando de uma cirurgia por conta de problemas na garganta.

Além de realizar algumas apresentações beneficentes, ele é também uma das atrações do Rock in Rio deste ano. Já a temporada de shows vai começar no dia 6 de julho em Milwaukee, nos Estados Unidos. Uma passagem pelo Rio de Janeiro está marcada para 21 de setembro.



(Divulgação) (Divulgação)