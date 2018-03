Joe Cocker volta ao Brasil para 4 shows em março e abril

Flávio Leonel – Roque Reverso *

O lendário cantor Joe Cocker voltará ao Brasil para quatro shows em quatro capitais no País. De acordo com a produtora Planmusic, ele se apresentará em Porto Alegre, no Pepsi on Stage, em 27 de março; São Paulo, no dia 29, no Via Funchal; Belo Horizonte, no Chevrolet Hall, no dia 31; e Rio de Janeiro, no HSBC Arena, em 1º de abril.

Para o show de Porto Alegre, os ingressos para a Pista custam R$ 130,00 (primeiro lote); R$ 150,00 (segundo lote); R$ 180,00 (terceiro lote); e R$ 200,00 (quarto lote). As entradas para o Mezanino estão sendo vendidas por R$ 160,00 (primeiro lote); R$ 180,00 (segundo lote); e R$ 220,00 (terceiro lote). Mais informações do Pepsi On Stage, podem ser conferidas aqui.

Quanto ao show de São Paulo, o ingresso para a Pista sai a R$ 140,00, mas haverá a sempre criticada Pista Premium, com entradas sendo vendidas a R$ 300,00. Para o Mezanino, o preço é de R$ 200,00 e, para o Camarote, é também de R$ 300,00. Mais informações da apresentação, podem ser vistas aqui.

Em relação à apresentação em Belo Horizonte, os ingressos para Pista e Arquibancada saem por R$ 160,00 (primeiro lote); R$ 180,00 (segundo lote); R$ 200,00 (terceiro lote); R$ 220,00 (quarto lote); e R$ 240,00 (quinto lote). Mais informações da apresentação, podem ser vistas aqui.

Para o show no Rio de Janeiro, as entradas têm os seguintes preços nos respectivos setores: Cadeira Premier (R$ 380,00); Cadeira Roxa (R$ 280,00); Cadeira Branca ( R$ 240,00); Cadeira Rosa (R$ 200,00); Cadeira Amarela ( R$ 200,00); Cadeira Verde (R$ 140,00); Cadeira Nível 1 (R$ 180,00); Cadeira Nível 3 (R$ 100,00); e PNE (R$ 70,00). Mais informações da apresentação, podem ser vistas aqui.

Independentemente da tendência mais pop que Cocker seguiu nas últimas décadas, seu nome está na galeria do rock. E, para comemorar a volta do cantor ao Brasil, o Roque Reverso descolou para seus leitores no YouTube a música que mais marcou a carreira dele: “A Little Help From My Friends”, dos Beatles, tocada ao vivo no histórico festival de Woodstock, em 1969.

*Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.