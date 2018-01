Joe Cocker e Roger Hodgson do Supertramp farão shows no Brasil

Luciano Borborema – Território Eldorado

Joe Cocker, Roger Hodgson do Supertramp e os ativistas Crosby, Stills & Nash vão se apresentar no Brasil, de acordo a produtora Nó de Rosa. Até o momento, está confirmado show em Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Em BH, Joe Cocker se apresenta no dia 31 de março. Roger Hodgson tem show marcado dia 27 de abril e Crosby, Stills & Nash, vão se apresentar no dia 13 de maio. Dados sobre os horários e ingressos ainda serão revelados em breve.



Joe Cocker durante sua apresentação no Woodstock. (Divulgação)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JOE COCKER



O grande primeiro sucesso do músico é a clássica With a Little Help from My Friends, uma versão da música dos Beatles gravada com o guitarrista Jimmy Page. Coker também conta com outros hits com She Came Through the Bathroom Window (outra versão de uma música dos Beatles), Cry Me a River e Feelin Alright. Com mais de 30 álbuns lançado, seu último disco de carreira é Hard Knocks, de 2010.