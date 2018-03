Joan Jett elogia 'amor a três' durante show no Lollapalooza

Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

A veterana roqueira Joan Jett animou o Jockey Club com o som de muito rock and roll e espirituosidade. Entre outras coisas, ela elogiou o amor a três. “Amor entre duas pessoas é bonito, amor entre três pessoas é ainda mais bonito, especialmente se a outra pessoa for eu.”

Joan tocou músicas muito antigas, como sua primeira composição You drive me wild e também uma canção novíssima, T.M.A., “uma canção tão nova, que eu nem lembro a letra”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Setlist:

1 – Bad Reputation

2 – Cherry Bomb (The Runaways cover)

3 – Light of Day

4 – Do You Wanna Touch Me (Gary Glitter cover)

5 – Victim of Circumstance

6 – You Drive Me Wild (The Runaways cover)

7 – The French Song

8 – Love Is Pain

9 – TMI

10 – Hard To Grow Up

11 – Naked

12 – Fake Friends

13 – Reality Mentality

14 – I Love Rock ‘n’ Roll (The Arrows cover)

15 – Crimson and Clover (Tommy James & The Shondells cover)

16 – I Hate Myself for Loving You

17 – A.C.D.C. (Sweet cover)