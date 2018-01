Jim Morrison será tema de musical brasileiro

Ator Eriberto LeãoDivulgação

Luciano Borborema – Território Eldorado

O vocalista da banda The Doors, Jim Morrison será tema de um musical brasileiro. Ainda em fase de pré-produção, o trabalho será dirigido por Mauro Mendonça Filho. Morrison será interpretado pelo ator Eriberto Leão.



Ainda não é oficial, mas espera que o trabalho relembre os momentos mais marcantes na vida do vocalista, morto aos 27 anos. A curiosidade é saber como será abordada a morte do astro do rock.

Até hoje, a causa do falecimento de Jim Morrison é motivo de discussão e teorias. Ele foi encontrado em uma banheira no apartamento em que morava com a namorada, Pamela Courson.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MAIS THE DOORS

Após passar 40 anos sem novidades, fãs da banda terão a oportunidade de ouvir She Smells So Nice, faixa descoberta pelo produtor Bruce Botnik enquanto fazia pesquisa para o relançamento do disco ‘L.A. Woman’ (1971).

A reedição comemorativa do sexto e último disco de estúdio do The Doors, gravado somente dois meses antes da morte de Morrison será lançada no dia 23 de janeiro. A canção está na página oficial da banda no Facebook.

Além de She Smells So Nice, o álbum remasterizado terá versões alternativas de músicas como L.A. Woman, Love Her Madly e Riders on the Storm e contará também com o DVD de um documentário que revela os bastidores da gravação do disco.