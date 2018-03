Jeff Beck revela que está gravando novo álbum com Rod Stewart

do Território Eldoado

O guitarrista britânico Jeff Beck está gravando novo trabalho com o astro Rod Stewart, segundo informou o site Gigwise. O músico, que acaba de lançar disco em tributo a Les Paul, disse que irá se encontrar com o cantor nesta semana para dar continuidade ao projeto.

“Vou ver ele amanhã. Espero que as coisas corram bem, amanhã é o dia ‘d’”, contou Beck.“Na semana passada eu estava em São Francisco gravando com meu baterista. Chegou a um ponto que a coisa foi de Jeff Beck para Rod Stewart, em termos de direção.”

“Imediatamente, comecei a tocar refrões do tipo blues e fazer um disco que seria a cara do Rod. Ao invés de enrolar por uma semana, decidimos ir com tudo e gravarmos onze músicas e bases instrumentais para o Rod”, explicou o guitarrista. “Só precisamos adaptar as canções para a voz dele e aí o disco tá pronto”, completou.

Rod Stewart ficou amigo de Jeff Beck ainda no começo de sua carreira, nos anos 60, quando foi o vocalista do Jeff Beck Group. Nos anos 80, a dupla gravou em conjunto um cover de People Get Ready, de Curtis Mayfield.