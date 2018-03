Jazzista Herbie Hancock prepara autobiografia

Reuters

O músico de jazz Herbie Hancock vai revelar detalhes íntimos da sua carreira em uma autobiografia a ser lançada em 2014, anunciou a editora Viking Press.

Supri/Reuters Herbie Hancock durante o festival Java Jazz Festival

Hancock, de 71 anos, é uma lenda viva do jazz e do blues, com 14 Grammys e 1 Oscar em cinco décadas de carreira, e várias de suas músicas atingiram o status de clássicos.

“Há poucos artistas em qualquer gênero que tenham tido uma carreira tão rica e influente quanto a do sr. Hancock, e suas memórias prometem ser não só o registro de uma vida e uma carreira notáveis, como também uma crônica singular de um dos mais férteis períodos no desenvolvimento do jazz”, disse Clare Ferraro, presidente da editora.

Nascido em Chicago, o pianista e compositor ganhou fama na década de 1960, tocando com o trompetista Miles Davis no seu “segundo grande quinteto”. Ele também é responsável por sucessos como Watermelon Man, Chameleon e Cantaloupe Island.

Hancock é atualmente embaixador honorário da Unesco (agência da ONU para educação e cultura), com a missão de usar a música para cruzar fronteiras culturais e de promover a alfabetização e a criatividade entre jovens do mundo todo.