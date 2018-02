James LaBrie e Circle II Circle, o prog metal em alta

Marcelo Moreira

O metal progressivo é o subgênero que mais cresce e mais ganha público dentro do rock na atualidade, culpa de bandas como Dream Theater e Queensryche, que moldaram o formato com álbuns fantásticos nos anos 80 e 90. Os seguidores são vários, como Transatlantic, Fates Warning, Threshold, Porcupine Tree, Pain of Salvation, Savatage, Opeth e muitos outros.

As novidades do mercado neste mês de setembro são dois excelentes álbuns de artistas que são símbolos do prog metal. James LaBrie, vocalista canadense, é a voz e a linha de frente do Dream Theater. Entre os cinco membros da formação clássica do grupo, é o menos prolífico em termos de projetos paralelos, mas é o que alcança os melhores resultados artísticos e de mercado.

Seu novo trabalho, o quarto solo, é “Static Impulse”, uma pancada no cérebro. Além de fazer um metal moderno, com efeitos sonoros que não incomodam, abusa no bom sentido da istura de elementos do thrash e do death metal.

Sua banda é de primeira: o tecladista, compositor e grande amigo de LaBrie, Matt Guillory, é o coordenador musical do projeto, assim como foi nos trabalhos anteriores – “Mullmuzzler”, “Mullmuzzler 2” e “Elements of Persuasion”. Além de Guillory tocam Jens Bergen (Opeth, Katatonia) nos vocais, Peter Wildoer (Darkan) na bateria, Marco Sfogli nas guitarras e Ray Riendeau (Halford) no baixo.

“Musicalmente falando, ‘One More Time’ é uma espécie de junção de elementos progressivos old-school e death metal melódico moderno. Nós queríamos ter um contraste drástico entre o que está acontecendo nos versos e o que está acontecendo nos coros”, disse LaBrie ao site Noisecreep.

Já Zak Stevens, provavelmente o melhor vocalista que a banda norte-americana Savatage já teve, retorna com “Consequence Of Power”, o mais recente trabalho de sua banda, a Circle II Circle. Mais pesado, mas agressivo e mais melódico, o grupo mostra maturidade e um direcionamento masi progressivo neste quinto CD.

As letras melhoraram bastante, talvez fruto da convivência mais estreita com toda a equipe da Transiberian orchestra, projeto do produtor e letrista Paul O’Neill e do cantor e tecladista Jon Oliva, ambos mentores do Savatage. Stevens é um dos músicos que acompanham as várias encarnações do “combo”.

Em recente entrevista a uma revista inglesa, Stevens acredita que o novo trabalho é diferente por ressaltar ainda mais o som das guitarras pesadas. “O trabalho está bem coeso e aposta em conceito sobre as coisas que acontecem e que não temos realmente muito controle, e sobre um personagem que está centralmente envolvido, contra sua vontade, a este ciclo de loucura.”

Escute as faixas “Consequence Of Power” e “Out Of Nowhere”.