Jack White transmitirá 1º show de seu álbum solo pela web

Blunderbuss, o primeiro trabalho da carreira solo do ex-vocalista do White Stripes, Jack White vai ser transmitido pela internet no dia 27 de abril, às 22h (horário de Brasília). A apresentação está prevista para acontecer na terceira temporada da série Unstaged, que une músicos com cineastas.

O show será no Webster Hall em Nova York, nos Estados Unidos. O show que será dirigido pelo ator Gary Oldman poderá ser assistido em uma página especial de Jack White no Youtube. Confira a página aqui.