Ivan Busic, do Dr. Sin, lança o primeiro álbum solo

O baterista Ivan Busic, do Dr. Sin, acaba de lançar o seu primeiro álbum solo, “Rock’n Road”, e concedeu uma entrevista exclusiva ao Central do Rock.

1- Onde os fãs podem encontrar o CD para comprar? Você irá vender o “Rock and Road” também pelo sistema de downloads? Quais(s) o preço(s)?

Ivan: O CD será distribuído pela Unimar Music que também já tem alguns títulos do DR.SIN no seu catálogo. Em breve estará também pelo iTunes, na FNAC, CULTURA e SARAIVA e outros meios legais de download.

2- Haverá uma turnê específica para o disco solo?

Ivan: Com certeza. Ainda não sabemos como será a tour mas já temos alguns shows sendo marcados de dezembro em diante. Tudo será feito em sincronia com a agenda do DR.SIN obviamente.

3- Que estilo ou estilos os fãs podem esperar no disco “Rock and Road”?

Ivan: Acho que Rock and Roll mesmo, com influencias que vão desde o Hard até Folk e Blues o que torna esse um trabalho mais leve que o DR.SIN . É muito bom poder passear pelo universo do Rock sem fronteiras.

4- Como foi a gravação do disco? Levou quanto tempo? Teve participações especiais? De quem?

Ivan: A ideia do CD e a produção foram do meu irmão Andria Busic (Vocal e Baixo do DR.SIN). O álbum foi gravado, mixado e masterizado no nosso estúdio Sonata 84. Foi feito realmente com tranquilidade. Sempre que batia uma inspiração gravávamos algo. O processo levou um ano, creio. Ma se fôssemos somar os dias corridos em que trabalhamos no CD, talvez tenham sido uns quarenta dias. Ficou uma produção impecável do Andria que também toca baixo, violão e guitarra em todas as faixas. As participações especiais de grandes nomes da guitarra foram a cereja do bolo (risos), nomes como Luiz Sacoman, Tuco Marcondes, Michel Leme, Edu Ardanuy, DR Marcel Vezzaro, Paulo Corcione, Alexandre (Aletrix) e Andre Christovam alem dos backing vocals na faixa silver Angel de Vivi Keller e Patricia Romania. Não posso esquecer dos backings do Andria por todo o CD e do meu Pai Andre Busic que toca um trompete com surdina na faixa My Way Home.

5 – No Dr. Sin você normalmente faz os backing vocals, como foi cantar o disco inteiro?

Ivan: Minha carreira começou como vocal e sempre cantei mas, fazer um trabalho todo no vocal em CD foi uma experiência incrível. Me divirto muito cantando. Tive que caprichar pois quem estava na mesa de som era o Andria, que na minha opinião é o melhor vocal do Brasil. Ele conseguiu obter o melhor da minha voz com suas dicas. Estou muito feliz com o resultado.

6- Como foi o processo de composição… você faz música ou letra primeiro? Quanto tempo levou para o disco ficar pronto (desde a composição até o lançamento)?

Ivan: Na maioria das vezes a música e melodia primeiro. Nesse álbum inverti as coisas em algumas canções, como no caso da Silver Angel que fiz após um sonho e a letra foi escrita logo que abri os olhos. O CD ficou pronto como disse em 40 dias de trabalho que se desenvolveram dentro de um ano ou mais.

7- Você tem projetos para novos trabalhos solo? Pode adiantar alguma novidade?

Ivan: No momento só pensar no “Rock And Road”. Essa é a novidade uma vez que o CD acaba de chegar da fábrica.

8- Mudando um pouco de assunto, além de compositor, todos o reconhecem como grande baterista, como está a agenda de workshops e aulas? Está sobrando tempo para ensinar a galera?

Ivan: A agenda está realmente um pouco assustadora (risos). Muitas aulas, workshops, gravações, shows com DR.SIN e agora também com o CD solo. Na realidade tudo isso vale a pena. Tudo Música. 100% música.