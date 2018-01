Iron Maiden lançará DVD ao vivo gravado no Chile

Luciano Borborema – Território Eldorado

Capa de ‘Em Vivo’Divulgação

Em março, os fãs do Iron Maiden vão ganhar um presentão. Depois de lançar em DVD o show da sua apresentação no Rock In Rio III, em 2001, a banda prepara Em Vivo, o novo DVD ao vivo do grupo. O trabalho foi gravado em Santiago, no Chile, em 10 de abril de 2011.

A gravação também estará à venda em Blu-Ray. O show é um dos que a banda britânica fez pelo mundo para divulgar o décimo quinto trabalho da carreira, The Final Frontier (2010). Além de 17 “pancadas” do grupo ao vivo cantadas por cerca de 50 mil pessoas, o trabalho que conta com 2 horas de duração traz um disco bônus, documentário Behind The Beast – com bastidores da última turnê do grupo – e uma versão extendida do clipe de Satellite15… The Final Frontier.

De acordo com o baixista Steve Harris, a apresentação em Santiago foi uma das mais marcantes dessa turnê. “Sempre ficamos impressionados com a reação dos fãs da América do Sul. Depois de pensar bastante, escolhemos o show de Santiago porque foi uma das nossas melhores performances de toda a turnê, e tocar no Estadio Nacional foi um marco para nós”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja abaixo faixas do DVD:

01. Satellite 15

02. The Final Frontier

03. El Dorado

04. 2 Minutes To Midnight

05. The Talisman

06. Coming Home

07. Dance Of Death

08. The Trooper

09. The Wicker Man

10. Blood Brothers

11. When The Wild Wind Blows

12. The Evil That Men Do

13. Fear Of The Dark

14. Iron Maiden

15. The Number Of The Beast

16. Hallowed Be Thy Name

17. Running Free